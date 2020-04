Rechters werken 20 zaken tegen coronahoesters en -spugers weg

Rechters in het land zagen de afgelopen drie weken twintig coronazaken aan zich voorbijtrekken. Het ging daarbij om verdachten die zich schuldig hebben gemaakt aan spugen of hoesten, daarbij dreigend met een besmetting met het coronavirus. In dertien zaken is uitspraak gedaan, in minstens vijf zaken is inmiddels hoger beroep aangetekend.

De opgelegde straffen liepen uiteen van van drie weken tot een half jaar. Gemiddeld bedroeg de opgelegde straf 56 dagen, met soms een voorwaardelijk deel. De hoogste straffen waren voor coronahoesters of -spugers die ook voor bijvoorbeeld winkeldiefstallen zijn veroordeeld. In een aantal zaken waren politiemensen het slachtoffer.

Veel zaken werden behandeld zonder de fysieke aanwezigheid van de verdachte en zijn advocaat in de rechtszaal. De rechter had dan contact met hen via een videoverbinding.

Het Openbaar Ministerie liet enkele weken geleden al weten hard te zullen optreden tegen hoesters of spugers, om daarmee duidelijk te maken dat dit soort gedrag niet wordt getolereerd.