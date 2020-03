Rechters legden in 2019 minder tbs op

Voor het eerst sinds jaren is het aantal opgelegde terbeschikkingstellingen gedaald, blijkt uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak. Rechters legden vorig jaar 218 keer tbs op. Een jaar eerder werd in Nederland nog 250 keer tbs opgelegd.

Vorig jaar ging het in 145 gevallen om tbs met dwangverpleging, in 73 gevallen om tbs met voorwaarden. In 2015 stond het aantal op 146 maal in totaal.

Rechter Jan Moors: ā€žEr is geen onderzoek gedaan naar de reden voor de stijging sinds 2015. We hebben wel de indruk dat meer mensen met een psychische stoornis in aanraking komen met het strafrecht. Dan is het aan de rechter of hij een straf oplegt of een behandeling. Dat kan ook tbs zijn.ā€

In 2019 beoordeelden rechters ruim 1200 verzoeken tot verlenging van een tbs-maatregel. Verreweg het grootste deel daarvan werd toegewezen; in 1040 gevallen (87 procent) werd de tbs verlengd.

Bij tbs met dwangverpleging gaat de veroordeelde naar een forensisch psychiatrisch centrum (beter bekend als tbs-kliniek). De rechter kan echter ook kiezen voor tbs met voorwaarden. De verdachte moet zich dan aan een aantal voorwaarden houden, zoals meewerken aan een behandeling (meestal deels in een kliniek) of bijvoorbeeld stoppen met drugsgebruik.