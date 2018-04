Rechters kritisch over proef legale wietteelt

Het experiment dat het kabinet in petto heeft om de teelt en verkoop van hennep tijdelijk te legaliseren in een paar gemeenten, kan leiden tot allerlei rechtszaken. Dat komt omdat de proef op gespannen voet staat met internationale verdragen. Ook is mogelijk sprake van willekeur en rechtsongelijkheid, omdat een beperkte selectie van telers en coffeeshops mag meedoen.

Deze kritiek uit de Raad voor de rechtspraak in een advies aan justitieminister Ferd Grapperhaus, die een wetsvoorstel voorbereidt.

Het kabinet heeft besloten dat in zes tot tien gemeenten coffeeshops vier jaar lang hennep kunnen verkopen zonder dat dit strafbaar is. Nu wordt verkoop gedoogd. Daarnaast worden telers uitgekozen die alleen voor dit experiment hennep telen.

Het is nog niet bekend welke gemeenten gaan meedoen. Ook de regels, voorwaarden en het toezicht moeten nog worden vastgelegd. Dat zal een adviescommissie doen.

De Raad vraagt meer duidelijkheid van Grapperhaus en mogelijk aanpassing van het wetsvoorstel.