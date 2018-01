„Rechters kennen regels rond tbs niet goed”

Bij de rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie bestaat gebrek aan kennis over de regels rond het opleggen van tbs. Daardoor loopt de samenleving mogelijk onnodig gevaar, zeggen experts in De Telegraaf.

Met name rechters zijn niet altijd op de hoogte van het feit dat tbs-oplegging ook mogelijk is zonder dat gedragsdeskundigen een psychische stoornis kunnen vaststellen. Door een behandeling in een kliniek na een terbeschikkingstelling (tbs) daalt het risico dat criminelen na hun vrijlating opnieuw in de fout gaan.

De kennis van rechters en officieren moet worden bijgespijkerd, zegt onderzoeker dr. Marleen Nagtegaal in de krant. Dat is een voorlopig resultaat van een onderzoek van het WODC, het wetenschappelijk bureau van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het definitieve rapport wordt in mei verwacht.