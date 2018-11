Rechters in cokezaak Florian van L. op korrel

De verdediging in een grote drugszaak rondom de flamboyante zakenman Florian van L. wil nieuwe rechters. Een medeverdachte in de zaak wraakte maandag de huidige rechters.

Dat gebeurde nadat de rechtbank had besloten dat het proces gewoon kon doorgaan. Advocaten hadden gevraagd om uitstel van de behandeling, omdat maandag duidelijk werd dat justitie de zaak over een cocaïnetransport van 1100 kilo in Raamsdonksveer had gesplitst. De drugs werden in december 2015 gevonden in een lading ananassap. Enkele verdachten stonden maandag terecht in Middelburg.

In de rechtbank in Den Bosch stonden de vermeende opdrachtgevers terecht. De verdediging wilde inzage in de dossiers van de Middelburgse verdachten. Maar de rechtbank vond dat niet noodzakelijk. Medeverdachte Sadik el A. vond dat ‘onbegrijpelijk’ en wraakte de rechtbank.

De wrakingskamer gaat maandagmiddag kijken of het besluit van de rechters om door te gaan gezien kan worden als vooringenomen. Is dat zo, dan worden de rechters inderdaad vervangen.

De bekende zakenman Van L. wordt concreet verdacht van smokkel van 1100 kilo coke, met een straatwaarde 30 miljoen euro, uit Colombia. Ook zou nog 3000 kilo cocaïne naar de haven van Antwerpen zijn vervoerd. Dit zat tussen bananen.

Behalve Van L. staan nog acht verdachten terecht, onder wie hoofdverdachte Thomas K. Naast de twee grote drugstransporten worden ze ook verdacht van andere drugstransporten, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

Voor de strafzaak zijn zeventien dagen uitgetrokken en zijn op 19 november de strafeisen en op 24 januari de uitspraak gepland. Als er nieuwe rechters komen, gaat dat niet lukken. Wanneer de wrakingskamer uitspraak doet is nog niet duidelijk.