'Rechterhand Taghi in Colombia opgepakt na tip'

Saïd R., de rechterhand van crimineel Ridouan Taghi, is opgepakt na een tip. Dat maakte de Colombiaanse politie bekend. R. werd vrijdag opgepakt in Colombia. Voor de gouden tip die tot zijn aanhouding zou leiden, was 100.000 euro uitgeloofd.

Volgens de nationale politie in Colombia kwam de tip van iemand van niet-Colombiaanse afkomst. Het Openbaar Ministerie kon nog niet reageren op het nieuws over het tipgeld.

R. werd aangehouden in Sabaneta, een voorstad van Medellin. Volgens een woordvoerder van de nationale politie in Colombia duurde het onderzoek dat leidde tot zijn aanhouding een jaar. Het zou een heel lastige operatie zijn geweest omdat R. geen contact had met familieleden en amper gebruik maakte van technologie. Ook was hij vermomd, waardoor hij twintig jaar ouder leek dan hij eigenlijk was. R. is 48 jaar oud.