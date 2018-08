Rechter: Zondagsfestival in Alkmaar mag doorgaan

Het housefestival ”De Brug draait door”, dat zondag in de binnenstad van Alkmaar wordt gehouden, is niet in strijd met de Zondagswet. Dat stelde de rechter in Alkmaar donderdag.

De rechter noemde het acceptabel dat de zondagsrust een paar zondagen per jaar wordt verstoord. In het oordeel woog mee dat ”De Brug draait door” één keer per jaar plaatsvindt en dat de gemeente tot nu toe voor 2018 nog maar één ontheffing verleende voor verstoring van de zondagsrust.

De Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging en een omwonende, André Bakker, hadden de rechter dinsdag in een kort geding gevraagd een streep door de vergunning van het festival te halen. De rechter wijst die verzoeken dus af.

In de uitspraak komt verder naar voren dat het besluit om het housefestival toe te staan niet in strijd is met artikel 2 van de Zondagswet. Daarin staat dat het verboden is op zondag in de nabijheid van kerken of gebouwen die in gebruik zijn voor de openbare eredienst zonder strikte noodzaak herrie te maken. Het is de rechter niet gebleken dat de godsdienstuitoefening door dit evenement wordt gehinderd.

Drie kerken

Volgens de penningmeester van de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging, mr. L. Vogelaar, staan er drie kerken in de directe omgeving van de plek waar het muziekfestival wordt gehouden, maar is er door geen van die kerken bezwaar gemaakt tegen het evenement.

De rechter deelt de mening van de omwonende Bakker niet dat diens woon- en leefklimaat onevenredig zouden worden belast door het festival. Hij nam in zijn oordeel mee dat het evenement volgens de burgemeester beperkt is qua duur- en geluidsniveau en dat er ter controle geluidsmetingen worden verricht.

Vogelaar zei het donderdag te betreuren dat de rechter oordeelt dat het festival niet in strijd is met de Zondagswet. „We hadden gehoopt dat de rechtbank aan zou geven dat een goede onderbouwing voor het verlenen van een ontheffing nodig is. Het is jammer dat gemeenten ontheffing voor evenementen op zondag mogen verlenen zonder dat er regels zijn gesteld waarop ze hun besluit kunnen baseren. We hebben sterk de indruk dat het verlenen van dergelijke ontheffingen voor veel gemeenten een automatisme is.”

Na een klacht van Bakker over het muziekfestival in 2017 erkende de gemeente Alkmaar volgens Vogelaar kortgeleden dat ze de Zondagswet in het verleden onvoldoende in de beoordeling heeft betrokken. „De gemeente heeft daarom voor het komende festival een nieuw besluit genomen waarin een passage over de Zondagswet staat.”

Gang naar de rechter

Het is voor het eerst in de 64-jarige bestaansgeschiedenis van de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging dat deze de gang naar de rechter maakte. „Bakker heeft bij ons aangeklopt met de vraag of een jurist van de vereniging hem bij kon staan.” Vogelaar kan niet zeggen of de vereniging in de toekomst vaker naar de rechter zal stappen. „Dit hangt af van de verzoeken die wij krijgen.”