Rechter wil suïcidale verdachte van delven kindergraf zien

De rechtbank in Den Bosch wil de 23-jarige Eindhovenaar Damian H. in levenden lijve zien en bevragen. H. wordt ervan verdacht dat hij in juni vorig jaar in Veldhoven een kindergraf opende en in de periode daaromheen diverse urnen stal en ook in een ander graf groef.

De verdachte was donderdag niet aanwezig bij de inhoudelijk behandeling van zijn strafzaak, omdat hij psychische klachten heeft en suïcidaal is, vertelde zijn advocaat. De rechtbank vindt het van belang de verdachte zelf te spreken en beval dat hij bij zijn proces aanwezig is. Omdat dat donderdag niet lukte, is de zaak uitgesteld.

Nadat in juni het geopende graf werd ontdekt, bleek ook in een ander graf te zijn gegraven. De recherche onderzocht uiteindelijk tien zaken van diefstal en vernieling op diverse begraafplaatsen in de regio. Of die allemaal aan H. te wijten zijn, moet tijdens het proces blijken. In de rechtszaal waren donderdag ook gedupeerden aanwezig.

Bij de volgende zitting moeten gedragsdeskundigen komen vertellen over de psychische toestand van de verdachte, bepaalde de rechtbank, die nog geen datum heeft voor de volgende keer.