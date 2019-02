Rechter wijst vorderingen Eurocommerce toe

De echtgenote van de veroordeelde bestuurder van Eurocommerce kan fluiten naar het geld en bezittingen die haar man nog snel voor het faillissement aan haar overdeed. Ze moet 1,3 miljoen euro terugbetalen aan de faillissementsboedel, zoals de curator had geëist. Ook een goudstaaf, die in de vriezer van hun woning lag, en de inboedel in die woning gaan naar de curator. Verder moet een stichting, waarin de bestuurder pensioengeld voor zijn vrouw stortte, 4,5 miljoen euro terugbetalen aan de curator.

De rechtbank in Zutphen heeft dat woensdag bepaald. Het echtpaar V. zou een afspraak hebben gemaakt dat de vrouw meedeelde in het opgebouwde vermogen. Maar die afspraak is niet geldig, omdat het een wijziging van de huwelijksvoorwaarden zou betekenen, en die moet worden vastgelegd bij de notaris. Het gerechtshof in Arnhem en de Hoge Raad oordeelden dat al. De rechtbank wees de betaling van een boete van 6,5 miljoen euro af. Die hield verband met het niet afgeven van kentekenbewijzen voor twee dure auto’s.

Voormalig directeur Ger V. van de vastgoedontwikkelaar kreeg eerder celstraf opgelegd voor faillissementsfraude en oplichting. Hij bezat onder meer de befaamde Stal Eurocommerce met springpaarden.