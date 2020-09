Rechter wijst verzoek FNV voor locatie alternatieve troonrede af

De rechtbank in Den Haag heeft in een spoedprocedure een verzoek van FNV afgewezen om op Prinsjesdag nabij de Grote Kerk in de Hofstad een alternatieve troonrede uit te mogen spreken.

De gemeente Den Haag had het Plein aangewezen voor deze actie van FNV. Maar deze locatie ligt volgens de vakbond te ver van de Grote Kerk, waar koning Willem-Alexander ditmaal de troonrede uitspreekt.

De FNV legt zich neer bij de uitspraak van de rechter en houdt de manifestatie op het Plein, op ongeveer een kilometer afstand van de Grote Kerk, zei een woordvoerster.

De alternatieve troonrede van de vakbond wordt dit jaar voorgelezen door schoonmaakster en „president van het schoonmaakparlement”, Khadija Tahiri. Daarbij zullen maximaal 30 demonstranten aanwezig zijn. „Met deze alternatieve troonrede wordt aandacht gevraagd voor de twee miljoen werkende mensen die rond moeten komen van het minimumloon of net iets daarboven”, aldus de FNV.

Volgens Zakaria Boufangacha, lid van het dagelijks bestuur van de bond, „moet de stem van de gewone mens gehoord kunnen worden op de plek die ertoe doet, op Prinsjesdag, dichtbij de machthebbers”.