Rechter wijst uitstelverzoek Lili en Howick af

De voorzieningenrechter in Amsterdam heeft de verzoeken die waren ingediend in de zaak van Lili en Howick vrijdagavond afgewezen. Er zijn volgens de rechter geen redenen waarom de uitzetting naar Armenië niet kan doorgaan.

De advocaten van de twee kinderen dienden vrijdag bij de rechtbank twee verzoeken in om de uitzetting, die gepland staat voor zaterdag, uit te stellen. Volgens hen was er sprake van nieuwe informatie die het noodzakelijk maakt de uitzetting voorlopig uit te stellen. Zo zou het niet goed gaan met de moeder, die daardoor niet voor de kinderen kan zorgen.

De rechter vindt dat er geen sprake is van nieuwe informatie. Zo wordt in het psychologisch rapport over de moeder geen diagnose gesteld, want dat kan pas na langduriger onderzoek.