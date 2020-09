Rechter wijst alle eisen actiegroep Viruswaarheid af

De Staat hoeft protestgroep Viruswaarheid geen inzage te geven in documenten over het coronabeleid. De rechter in Utrecht heeft geen van de eisen die de actiegroep tijdens een kort geding had gesteld, toegewezen.

De rechter vindt dat niet aannemelijk is gemaakt dat Viruswaarheid belang heeft bij de opgevraagde informatie. De omschrijving daarvan is in sommige gevallen ook „te vaag”. Bepaalde stukken waar de activisten om hadden gevraagd hebben de Staat en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ook helemaal niet voorhanden. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor rapporten over de zogeheten PCR-testen, die worden gebruikt om het virus op te sporen.

Viruswaarheid had verder notulen opgevraagd van het Outbreak Management Team (OMT), waarin onafhankelijke gezondheidsdeskundigen zitten die het kabinet adviseren over te nemen maatregelen. De uiteindelijke adviezen worden steevast openbaar gemaakt en dat is voldoende, vindt de rechter. Die is het eens met het argument van de Staat dat de OMT-leden in alle vrijheid met elkaar moeten kunnen discussiëren. Vertrouwelijkheid weegt dan zwaarder dan het belang van Viruswaarheid op volledige openheid.

De rechtbank wijst er bovendien op dat in de Wet openbaarheid van bestuur staat dat de overheid niet verplicht is „persoonlijke beleidsopvattingen bij intern overleg” openbaar te maken.

Viruswaarheid kan zich niet vinden in de coronamaatregelen van de overheid, die volgens de protestgroep een te grote inbreuk maken op grondrechten van burgers. In een poging de maatregelen van tafel te krijgen, stapte de groep eerder al naar de rechtbank in Den Haag, die oordeelde dat de overheid wel degelijk bevoegd was tot het instellen van regels en voorschriften om het virus onder controle te krijgen. De rechter in Utrecht weegt dit eerdere vonnis mee.

De gegevens die Viruswaarheid met het kort geding in Utrecht hoopte los te krijgen, wilde de protestgroep gebruiken in een afzonderlijke rechtszaak. In deze zogeheten bodemprocedure hoopt de groep alsnog de rechter mee te krijgen en de coronamaatregelen onwettig te laten verklaren.