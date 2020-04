Rechter wijst abortuspil via de post af

De rechter heeft een verzoek afgewezen om het mogelijk te maken dat ongewenst zwangere vrouwen de abortuspil tijdens de coronacrisis thuis opgestuurd krijgen.

Dat liet de rechtbank in Den Haag vrijdagmiddag weten.

Het kort geding tegen de staat was aangespannen door Women on Waves en Bureau Clara Wichmann. Volgens hen kunnen niet alle vrouwen nu naar een abortuskliniek om de pil op te halen, omdat zij bijvoorbeeld in quarantaine zitten. In Engeland wordt de abortuspil nu daarom na een telefonisch consult per post verstrekt.

De motivatie van de rechter volgt volgende week. De organisaties beraden zich op vervolgstappen.

