Rechter: werk circuit Zandvoort mag doorgaan

Het circuit van Zandvoort mag doorgaan met de werkzaamheden ter voorbereiding op de Formule 1 in mei volgend jaar. De rechtbank in Haarlem heeft bezwaren van natuurorganisaties tegen het werk afgewezen. Diverse organisaties hadden een kort geding aangespannen. Ze vinden dat de werkzaamheden te ingrijpende gevolgen hebben voor rugstreeppadden en zandhagedissen die in het duingebied rond het racecircuit leven.

De eisers, waaronder Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen, Stichting Duinbehoud en Milieudefensie, wilden dat de rechter de ontheffing die de provincie Noord-Holland het circuit had gegeven van tafel ging. Maar de voorzieningenrechter „ziet geen grond om aan te nemen dat met het verlies van dit beperkte gebied afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de rugstreeppad en zandhagedis”.