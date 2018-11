Rechter vindt verdenking liquidaties te zwak

Het gerechtshof in Amsterdam vindt de verdenkingen in drie moordzaken tegen de 38-jarige Jurmaine B. te zwak om hem daarvoor vast te houden. Het voorarrest van B. is beperkt verlengd en alleen voor de verdenking van deelname aan een criminele organisatie.

De politie arresteerde Amsterdammer B. op 9 oktober op verdenking van betrokkenheid bij de liquidaties van ‘onderwereldbankier’ Willem Endstra (2004), crimineel John Mieremet (2005) en Hakki Yesilkagit (2006). Het Openbaar Ministerie (OM) eiste bij de rechtbank verlenging van het voorarrest met negentig dagen. De rechtbank vond de aanwijzingen tegen B. te mager en kwam tot een verlenging van slechts veertien dagen.

Het OM tekende hoger beroep aan tegen die beslissing. Het hof heeft de beslissing van de rechtbank bevestigd, zegt B.’s advocaat Els van Nieuwenhuizen. Wel rekte het hof de voorlopige termijn van het voorarrest op naar dertig dagen.

Vorige maand zijn diverse verdachten aangehouden in de zaken-Endstra, -Mieremet en -Yesilkagit, onder wie enkelen die als onderwereldkopstuk gelden. In alle zaken is er discussie over de voortduring van het voorarrest.

Willem Holleeder staat momenteel terecht voor het geven van de opdracht voor de moorden op - onder meer - Endstra en Mieremet.