Rechter vindt abortus voldoende toegankelijk

De Nederlandse staat voldoet aan zijn plicht om de toegang tot abortus te waarborgen. Het is daarom niet nodig dat ongewenst zwangere vrouwen tijdens de coronacrisis de abortuspil per post kunnen ontvangen.

Een verzoek daartoe van Women on Waves en Bureau Clara Wichmann wees de rechtbank in Den Haag anderhalve week geleden al af. Maandag volgde de motivatie van het besluit.

In kort geding bestaat „zeer beperkte ruimte” om de Nederlandse wet buiten werking te stellen, stelt de rechter. Dat kan alleen als de wettelijke regeling duidelijk in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat verplicht de staat ervoor te zorgen dat vrouwen een abortus kunnen ondergaan.

Ondanks de coronacrisis zijn in Nederland alle abortusklinieken geopend. Volgens de organisaties die de zaak aanspanden, kunnen echter niet alle vrouwen naar een kliniek, bijvoorbeeld omdat zij in quarantaine zitten.

„Soms zal het minder gemakkelijk zijn om van abortushulpverlening gebruik te maken”, erkent de rechter. „Maar er zijn geen stelselmatige problemen.”

Voorbeelden die de twee partijen aandroegen om het tegendeel te bewijzen, overtuigen de rechter niet. Zo kan een kliniek in overleg met een arts „maatwerk” leveren aan de alleenstaande moeder die thuis moet blijven omdat haar dochter coronaverschijnselen heeft. De vrouw heeft volgens de rechter haar probleem niet besproken met een arts.

Verder belemmert het reizen naar een abortuskliniek de toegang niet zodanig dat de wet daarvoor moet wijken, vindt de rechter. „Het openbaar vervoer rijdt nog en reizen ten behoeve van medische zorgverlening is verantwoord.”

Daarnaast staan professionele richtlijnen voor abortusartsen het verstrekken van de abortuspil buiten de kliniek in de weg. Om die reden was ook de beroepsvereniging van abortusartsen tegen het opsturen van de pil.