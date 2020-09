Rechter verlengt voorarrest Samir A. voor financieren terrorisme

Samir A. (34) blijft de komende drie maanden vastzitten op verdenking van het financieren van terrorisme. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam donderdag besloten tijdens een inleidende zitting in het strafproces tegen A.

Het Openbaar Ministerie verdenkt A. van het geld inzamelen voor vrouwen en kinderen in IS-gebied. Sinds eind juni zit hij hiervoor vast. Hij heeft volgens het OM veertien IS-vrouwen financieel ondersteund of helpen ontsnappen uit kampen in Syrië. Twaalf vrouwen daarvan staan op de nationale sanctielijst terrorisme, zei de officier van justitie.

De rechtbank besloot het voorarrest tot en met de volgende zitting op 15 december te verlengen. Daarvoor zijn volgens de rechter voldoende ernstige bezwaren aanwezig. De rechtbank spreekt van „een principiële en bijzondere zaak”.

Samir A. werd eind juni opgepakt nadat de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) vier woningen en een bedrijfspand had doorzocht in de regio Rotterdam. Daarbij werden meer dan honderd gegevensdragers van A. in beslag genomen, waaruit blijkt met welke Nederlandse en buitenlandse vrouwen A. contacten onderhield. Dat het onderzoek nog gaande is, is voor de rechtbank een extra reden om het voorarrest van A. te verlengen, zodat hij geen getuigen kan beïnvloeden.

„Iedereen is al geïnstrueerd door mij”, zei A. daar zelf op de zitting over. „Ik heb altijd tegen iedereen gezegd, wees open en ga niets verstoppen. Ik ging er ook vanuit dat alles bekend was bij de overheid.”

A’s advocaat zegt dat het ingezamelde geld bestemd was voor vrouwen en kinderen in kampen in Koerdisch gebied. A. heeft hen geld, eten en medicijnen gestuurd, zegt de raadsvrouw. Ze zegt dat er nooit geld naar terreurbeweging IS is gegaan. Het OM zegt te twijfelen „aan de barmhartige intentie van de verdachte”.

Justitie vermoedt dat A. regelmatig van telefoonnummer veranderde om onder de radar te blijven. A. voerde een andere reden op. „Natuurlijk veranderde ik nummers, want mijn nummer werd constant uitgewisseld door iedereen, ik werd er gek van.” A. zegt ook dat er wel vrouwen terugkeren naar huis. „Mijn advies is altijd geweest: kom terug naar hier en laat de puinhopen achter.”

Samir A. is bekend als lid van de zogeheten Hofstadgroep, die eerder is veroordeeld voor terroristische activiteiten.