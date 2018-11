Rechter verhindert direct afschieten herten

Van de bestuursrechter mogen er nog geen edelherten in de Oostvaardersplassen worden geschoten tot ze over twee weken uitspraak doet. Dat besloot de rechter in Lelystad maandag tijdens de bezwaarprocedure tegen de opdracht van de provincie aan Staatsbosbeheer om honderden dieren te doden.

Bijna zestig procent van de edelherten stierf afgelopen winter de hongerdood in natuurgebied Oostvaardersplassen. De provincie Flevoland wil daarom ingrijpen. Vrijdag is een vergunning verleend voor het afschieten van edelherten. Volgens de laatste cijfers moet Staatsbosbeheer de komende winter 1830 edelherten schieten om op de gewenste stand van maximaal 490 dieren te komen. Vijf natuurverenigingen tekenden bezwaar aan.