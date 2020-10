Rechter verbiedt uitzending documentaire over sushiketen Sumo

De uitzending van een documentaire over de belastingfraudezaak door sushiketen Sumo mag zondag niet worden uitgezonden. Dat heeft de rechtbank vrijdag besloten in een kort geding. Zowel het Openbaar Ministerie als de voormalige eigenaren van de sushiketen hadden bezwaar tegen de uitzending.

Voor de documentaire van de KRO-NCRV werd de opsporingsdienst FIOD gevolgd tijdens het onderzoek naar de belastingfraudezaak. Journalisten keken mee met het opsporingsonderzoek en namen kennis van allerlei privacygevoelige informatie zoals adressen en woonplaatsen en de omvang van de beschuldiging.

De horecaondernemers werden in juli door de rechtbank schuldig bevonden aan belastingfraude. Maar omdat ze niet wisten dat er een documentaire werd gemaakt, kregen ze geen straf opgelegd. Volgens de rechter was inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de verdachten en is integriteit van het strafproces in gevaar gebracht.

Een motivering voor het besluit van de rechtbank om de uitzending te verbieden is niet gegeven. Die volgt later.