Rechter verbiedt nachtelijke jacht op vossen

Zeventien kippenbedrijven in Flevoland mogen niet langer ’s nachts jagen op vossen. De rechtbank in Utrecht heeft de provinciale ontheffing voor die nachtjacht vernietigd.

De zaak tegen de jacht met loklampen was aangespannen door De Faunabescherming en stichting Dierbaar Flevoland. „Een ongelijke strijd, die onnodig is en onnodig dierenleed veroorzaakt”, vonden de organisaties.

De bedrijven mochten van de provincie binnen een bepaalde cirkel rond de kippenhouderijen jagen. De rechter oordeelde dat niet duidelijk is of de vossen wel schade aanrichten op de bedrijven. Bovendien zouden de ondernemingen kunnen investeren in hekken die vossen tegenhouden.

Het vonnis heeft mogelijk ook consequenties voor andere kippenbedrijven in het land. De Faunabescherming wil de uitspraak ook in andere zaken naar voren brengen.