Rechter verbiedt afschot herten Oostvaardersplassen

Het afschieten van herten in de Oostvaardersplassen mag niet meer doorgaan. Dat oordeelde de bestuursrechter in Lelystad dinsdag.

Het besluit tot het afschot was volgens de rechter niet gebaseerd op een ecologisch vakkundig rapport. De provincie Flevoland wil het aantal terugbrengen tot 490 edelherten. Er lopen er nu nog 1500 rond. Maar het aantal van 490 is niet goed onderbouwd, zegt de rechter. Stichting De Faunabescherming, stichting Dierbaar Flevoland en stichting Fauna4Life maakten bezwaar tegen het afschieten.

Ook de noodzaak van het schieten is onvoldoende onderbouwd, vindt de bestuursrechter. Aan de andere kant is er een rapport van bioloog Frans Vera, een van de grondleggers van het natuurgebied. Hij stelt dat het verminderen van het aantal herten niet noodzakelijk is voor de bescherming van andere dieren en planten.

Staatsbosbeheer heeft het afgelopen jaar al honderden herten geschoten. De rechtbank maakt geen keuze over het beheer van het gebied, benadrukte de voorzitter. Wel geldt de ontheffing uit 2015 nog. Op grond daarvan mogen lijdende dieren worden afgeschoten.

Gedeputeerde Jop Fackeldey zei in een eerste reactie de uitspraak van de rechter te respecteren. Hij gaat de uitspraak bestuderen.