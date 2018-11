Rechter verbiedt afschieten knobbelzwanen

Knobbelzwanen in Zuid-Holland mogen vooralsnog niet worden afgeschoten. De rechtbank in Den Haag heeft dat besloten in een kort geding, dat was aangespannen door de Faunabescherming en de Stichting Dierenradar.

De provincie Zuid-Holland had vrijstelling verleend om vanaf 1 november knobbelzwanen te doden. Daarmee moest worden voorkomen dat de zwanen grasland en gewassen zouden beschadigen of verkeersongelukken zouden veroorzaken.

De twee dierenbeschermingsorganisaties vinden dat het doden van de zwanen niet noodzakelijk is en de kans te groot is dat ook de beschermde kleine zwanen worden gedood. De rechter ging daarin mee. De provincie had de vrijstelling niet voor de hele provincie mogen geven, maar alleen voor specifieke situaties waarin aantoonbaar risico’s bestaan.

Het verbod op het afschieten van de knobbelzwanen geldt tot zes weken nadat de provincie een besluit heeft genomen op de bezwaren die de twee organisaties hebben ingediend.