Rechter verbiedt afschieten herten in Oostvaardersplassen

De rechtbank in Lelystad staat het afschieten van herten in de Oostvaardersplassen voorlopig niet toe. Dat bepaalde de rechtbank maandag. De provincie wil het aantal herten in het natuurgebied terugbrengen van 1500 naar 500 om onnodig lijden van de dieren in de winter te voorkomen.

Natuurverenigingen Dierbaar Flevoland en Fauna4life spanden een kort geding aan om het doden van gezonde herten te voorkomen.

November vorig jaar oordeelde de bestuursrechter in Lelystad al dat het afschieten per direct moest stoppen. Per 1 januari kwam de provincie met een nieuwe ontheffing. Die zou ingaan na het vonnis van maandag. Het rapport waarop de provincie de ontheffing baseert, is te laat vrijgegeven. De twee natuurverenigingen willen deskundigen naar dat rapport laten kijken. De rechter vindt dat ze daarvoor de tijd moeten krijgen. Het belang daarvan bleek al bij eerdere procedures. De provincie kreeg eerder toestemming voor het afschieten, maar in november draaide de rechtbank dat besluit mede op basis van reacties van deskundigen terug.

Over het beheer van het natuurgebied wordt al jaren gestreden. Beelden van sterk vermagerde herten wekten de woede op van dierenactivisten. Het leidde in 2018 tot demonstraties, het illegaal bijvoeren en het bedreigen van boswachters. Ook werd het provinciehuis kort ontruimd na de vondst van een verdacht pakket. Volgens de provincie wordt er nog altijd illegaal bijgevoerd. Flevoland wil met het verkleinen van de populatie herten nieuwe maatschappelijke onrust voorkomen. De enkele dieren die al stervende zijn, mogen nog wel geschoten worden.