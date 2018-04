Rechter trekt handen af van Trafigura-zaak

De rechtbank van Amsterdam doet geen uitspraak over de eisen van de Stichting VDT-CI (slachtoffers van het gifschandaal in Ivoorkust rond het schip Probo Koala) tegen handelsonderneming Trafigura. De rechtbank acht zich onbevoegd een oordeel uit te spreken.

De stichting wilde dat Trafigura aansprakelijk zou worden gesteld voor schade die slachtoffers in Ivoorkust hebben geleden en ook alle schade zou vergoeden. De rechtbank verklaarde de stichting niet ontvankelijk. Het zou schimmig zijn namens wie zij precies optreedt.

In 2006 loste Probo Koala 528 kubieke meter ‘slops’ (giftige afvalstoffen) in de haven van Abidjan, die vervolgens werden geloosd in gemeenten in en om de Ivoriaanse havenstad. In 2007 heeft Trafigura aan Ivoorkust 198 miljoen dollar betaald om slachtoffers te compenseren en vervuilde terreinen in Abidjan te saneren.