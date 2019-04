Rechter tikt Dekker op de vingers om gratie

De Staat moet opnieuw een beslissing nemen over het gratieverzoek van de tot levenslang veroordeelde Cevdet Y., die in 1983 zes mensen doodde in het Delftse café ’t Koetsiertje. De voorzieningenrechter in Den Haag stelt dat de Staat zich bij de beslissing had moeten laten leiden door het positieve advies dat het gerechtshof in Den Haag over het gratieverzoek uitbracht.

Y. diende in 2017 het gratieverzoek in, waarop zowel het hof als de reclassering adviseerden het toe te wijzen. Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) legde dat advies echter naast zich neer en adviseerde de koning om het verzoek af te wijzen. Daarop spande Y. een kort geding aan.

Y. zit niet meer in detentie sinds in 2001 werd vastgesteld dat hij ongeschikt was voor normale gevangenschap. Hij zat tot 2014 in een tbs-kliniek en mocht sindsdien met onbegeleid verlof. Hij stichtte een gezin en woont buiten de kliniek, onder begeleiding.

Volgens de rechter zijn de vrijheden die Y. geniet geen reden om zijn gratieverzoek te weigeren, omdat er nog wel altijd sprake is van een straf. „Na verloop van ruim 35 jaar vond het hof dat er geen ruimte meer is voor vergelding.”