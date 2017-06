Rechter: Thuisonderwijs Rotterdam terecht verboden

De rechter heeft twee van de veertien Rotterdamse gezinnen die thuisonderwijs wilden geven tot twee keer toe in het ongelijk gesteld.

Dat schreef wethouder De Jonge (Onderwijs) van de gemeente Rotterdam donderdag aan de raad.

Beide gezinnen konden niet aannemelijk maken dat ze op grond van hun levensbeschouwing geen passende school voor hun kinderen konden vinden.

Bij een van de veertien gezinnen constateerde de gemeente dat het thuisonderwijs onvoldoende was. Rotterdam deed hiervan melding bij de Raad voor de Kinderbescherming.

Dit gezin spande een rechtszaak tegen de gemeente aan vanwege deze melding. De rechter stelde het gezin in het ongelijk en stelde dit gezin onder toezicht, waarop dat ervoor koos om de kinderen voor het schooljaar 2016//2017 bij een school in te schrijven.

De 3 gezinnen maakten deel uit van een groep van 14 gezinnen met 26 kinderen die bij de gemeente Rotterdam een beroep op vrijstelling voor schoolonderwijs deden voor het schooljaar 2016/2017.

Gezinnen moeten dan aannemelijk maken dat ze op grond van hun levensbeschouwing binnen redelijke afstand van hun woning geen passende school voor hun kinderen kunnen vinden. Elf gezinnen konden dat wel en hadden volgens Rotterdam ook het thuisonderwijs op orde.

De afgelopen jaren steeg in Rotterdam het aantal kinderen voor wie een beroep op vrijstelling werd gedaan fors. In 2010 betrof het 7 gezinnen met 12 kinderen; in 2015 15 gezinnen met 39 kinderen. Het college scherpte daarop het beleid aan.