Rechter staat publicatie Haga-rapport toe

De onderwijsinspectie mag het kritische rapport over het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum publiceren. Dat is de uitkomst van een kort geding dat De Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO), waar de omstreden islamitische middelbare school onder valt, had aangespannen. De voorzieningenrechter in Den Haag oordeelde donderdag dat er geen aanleiding is om de publicatie van het rapport te verbieden.

De SIO wilde via de rechtszaak voorkomen dat het in haar ogen onrechtmatige rapport, waarin het lyceum er niet goed vanaf komt, zou worden gepubliceerd. De inspectie spreekt hierin onder meer van financieel wanbeheer en uit haar zorgen over de directeur-bestuurder die zou „flirten” met mensen met extreme opvattingen. De school weerspreekt alle aantijgingen.

De voorzieningenrechter is wel van oordeel dat het rapport op twee specifieke punten niet helemaal zorgvuldig is, maar die zaken zijn van „onvoldoende gewicht” om daarmee het rapport onrechtmatig te maken.