Rechter staat aansluiting windparken toe ondanks terecht bezwaar

De aanleg van infrastructuur die nodig is om twee van de grootste windparken in de Noordzee aan te sluiten op het hoogspanningsnet, mag doorgaan. De Raad van State heeft groen licht gegeven voor het project. Volgens de bestuursrechter zijn weliswaar fouten gemaakt in de besluitvorming, maar heeft het kabinet die later rechtgezet.

Diverse lokale organisaties uit de Noord-Hollandse regio IJmond hadden bezwaar gemaakt tegen de plannen. Zo vreesde de dorpsraad van Wijk aan Zee voor geluidsoverlast van een groot transformatorstation dat netbeheerder TenneT wil neerzetten op een bedrijventerrein.

Het transformatorstation is nodig om de windenergie die vanaf 2023 wordt opgewekt te transporteren. De windparken Hollandse Kust Noord en Hollandse Kust West Alpha krijgen twee verbindingen van ieder 700 megawatt, dus 1400 megawatt in totaal. Die hoeveelheid elektriciteit komt ongeveer neer op het gebruik van 1,5 miljoen huishoudens.

De dorpsraad voerde verder onder meer aan dat de aanleg van de infrastructuur leidt tot meer stikstofneerslag in het Noord-Hollands Duinreservaat, beschermd natuurgebied. Omdat het besluit deels was gebaseerd op het vernietigde Programma Aanpak Stikstof (PAS), gaf de bestuursrechter de klagers hierin gelijk. Het kabinet heeft echter in een latere fase een aanvullende beoordeling gemaakt, waarin op basis van onderzoek werd geconcludeerd dat „de natuurlijke kenmerken van het gebied niet worden aangetast”. Alleen tijdens de aanleg komt iets meer stikstof in het gebied terecht, maar dat is acceptabel.

Op het punt van geluidsoverlast verwijst de Raad van State naar onderzoek waaruit bleek dat die gering zal zijn. Nieuwe besluiten zijn niet nodig, zo besloot de bestuursrechter.