Rechter spreekt zich uit over bestuurscrisis Haga Lyceum

Wordt directeur-bestuurder Soner Atasoy van het omstreden Cornelius Haga Lyceum geschorst of niet? Daarover oordeelt de rechter in Amsterdam woensdagmiddag. De kwestie kwam vorige week aan de orde in een kort geding, dat was aangevochten door Atasoy en de secretaris van het bestuur die door de voorzitter Mohamed Laamimach allebei de wacht zijn aangezegd.

De voorzitter zei dat hij hiertoe genoodzaakt was, omdat hij vanuit de school veel signalen zou hebben gekregen over onder meer autoritair gedrag van de directeur en gevoelens van angst over zijn bewind. Laamimach wil daarom een onafhankelijk onderzoek naar deze gang van zaken. Het ontslag van de secretaris volgde na een vertrouwensbreuk.

De twee bestuurders menen echter dat het besluit niet rechtsgeldig is en willen dat Laamimach het veld ruimt. Volgens hun advocaten is de voorzitter bezig met „het plegen van een regelrechte staatsgreep” op het Cornelius Haga Lyceum. Het is nu aan de rechter om te bepalen wie het voor het zeggen heeft op de islamitische middelbare school.

Het lyceum ligt al geruime tijd onder vuur, nadat de AIVD vorig jaar waarschuwde dat de schoolleiding banden zou hebben met extremistische figuren.