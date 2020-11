Rechter: Rotterdams vuurwerkverbod blijft overeind

De rechter heeft maandag in kort geding bepaald dat het afsteekverbod van vuurwerk in Rotterdam tijdens de jaarwisseling gehandhaafd kan blijven. Kort voor de uitspraak van de rechter in Rotterdam werd bekend dat het kabinet voor de komende jaarwisseling in het hele land een vuurwerkverbod wil.

Een groep vuurwerkverkopers uit de Maasstad had de gemeente Rotterdam voor de rechter gedaagd om het eerder dit jaar uitgevaardigde verbod van tafel te krijgen. Zij vinden de maatregel veel te ver gaan en zeggen grote financiële schade te lijden. De rechter acht schade aannemelijk, maar wijst erop dat gedupeerde ondernemers compensatie kunnen vragen.

Volgens de gemeente is een rustige jaarwisseling alleen mogelijk zonder vuurwerk. De stad heeft genoeg van de onveiligheid tijdens oud en nieuw. Vuurwerk speelt daar een centrale rol in, aldus de gemeente tijdens de rechtszaak. Het voorkomen van overlast, schade en letsel weegt zwaarder dan de belangen van de ondernemers, vindt de rechter.

De rechter overweegt onder meer dat de publieke opinie over vuurwerk het laatste decennium „wezenlijk gewijzigd” is. In Rotterdam komt het verbod niet uit de lucht vallen, want de burgemeester, raadsleden en oogartsen pleiten er al langer voor. Vuurwerkondernemers konden de bui zien aankomen.