Rechter: ramp MH17 leidde tot reacties over hele wereld

De ramp met vlucht MH17 heeft enorme gevolgen voor de nabestaanden van de slachtoffers. „Het tragische verlies van zoveel mensenlevens heeft tot reacties over de hele wereld geleid”, zei de voorzitter van de rechtbank maandag bij de aanvang van de strafzaak.

Hij heette de nabestaanden, internationale waarnemers en pers welkom op het Justitieel Complex Schiphol en op andere locaties waar de zitting te volgen is. Dat er inmiddels bijna zes jaar zijn verstreken sinds het vliegtuig neerstortte, vergt volgens hem „veel geduld” van de nabestaanden.

Alle vier verdachten zijn afwezig. Alleen de Rus Oleg Poelatov laat zich vertegenwoordigen door advocaten.

De voertaal van het proces is Nederlands, er zijn tolken die direct vertalen. Het proces is ook via een livestream te volgen. Hoe deze zaak gaat verlopen en hoe lang het gaat duren, is moeilijk te voorspellen. De eerste dagen zullen vooral „inventariserend” van karakter zijn, vertelde de voorzitter.