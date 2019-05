Rechter oordeelt over verbod Hells Angels

De rechtbank in Utrecht oordeelt woensdag of motorclub Hells Angels wordt verboden. Eerder werd door de rechter al een streep gehaald door de clubs Bandidos - ook in hoger beroep - en Satudarah. In deze laatste zaak moet het hof nog uitspraak doen. Verder heeft de rechtbank in Assen zich eerder dit jaar over een verbod op motorclub No Surrender gebogen. Wanneer dat vonnis komt, is nog niet bekend.

Het Openbaar Ministerie (OM) haalde ongeveer tien jaar geleden bakzeil bij een eerdere poging om de van oorsprong Amerikaanse motorclub Hells Angels te verbieden en probeerde het nu opnieuw. Volgens justitie "verheerlijkt en faciliteert" de motorclub geweld en andere misdrijven en wordt een cultuur in stand gehouden die steeds opnieuw leidt tot geweld.

Maar volgens de advocaat van de club is er helemaal geen sprake van een vereniging, dus valt er ook niets te verbieden.

Het gaat in al deze zaken overigens niet om strafzaken tegen individuele leden, maar om een civiele procedure om zowel de buitenlandse als de Nederlandse tak van de motorclubs in Nederland te verbieden.