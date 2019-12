Rechter oordeelt over boerenacties bevoorrading supermarkten

De voorzieningenrechter van de rechtbank in Lelystad doet dinsdag uitspraak in een kort geding, dat het het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) had aangespannen om te voorkomen dat boeren de bevoorrading van supermarkten platleggen. Actiegroep Farmers Defence Force zei tijdens de zitting dat ze geen blokkades wil opwerpen. Desondanks wil het CBL toch een verbod van de rechter met een dwangsom van 5 miljoen euro per overtreding.

Volgens de advocaat van de boeren zullen de acties „dynamisch” zijn en trekken de boeren met hun tractoren van plaats naar plaats. Berichten over blokkades van distributiecentra, die zorgen voor de bevoorrading van supermarkten, bestempelde de raadsman als „nepnieuws”. De actiegroep sluit enige overlast niet uit. De raadsman vroeg de rechter het CBL niet-ontvankelijk te verklaren of de vorderingen af te wijzen.

De advocaat van het CBL zei toch „hele duidelijke aanwijzingen” te hebben dat de boeren de bevoorrading willen belemmeren, iets wat in deze drukke week voor kerst miljoenen aan schade zou opleveren.

De boeren zijn het niet eens met het kabinetsbeleid inzake de stikstofuitstoot en PFAS-normen en willen bij de supermarktbranche een beter verdienmodel afdwingen.