Rechter oordeelt over bekostiging Haga Lyceum

Moet de Staat zorgen voor aanvullende bekostiging van het omstreden Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum? Over die vraagt spreekt de rechter zich vrijdag uit in een kort geding dat de islamitische middelbare school had aangespannen.

Volgens het Haga Lyceum moet er extra geld komen, vanwege de verdubbeling van het aantal leerlingen naar 360. Daarom zijn begin dit schooljaar twintig extra docenten aangetrokken.

Ze wezen er eerder deze week tijdens de zitting bij de rechtbank in Den Haag op dat DUO, de uitvoeringsorganisatie voor het onderwijs, heeft toegezegd dat op 23 oktober de eerste betaling zou worden overgemaakt. Maar daarna werd meegedeeld dat minister Arie Slob zes maanden de tijd heeft om te besluiten over de betalingen.

De landsadvocaat zei namens de Staat dat DUO alleen een planning heeft gegeven. De school heeft de aanvraag bovendien laat ingediend, zei ze.

Het Haga ligt onder vuur door een waarschuwing van de terrorismebestrijder NCTV en de inlichtingendienst AIVD, onder meer over dat medewerkers van het Haga de strenge salafistische geloofsleer binnen en buiten de school propageren.