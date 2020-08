Rechter oordeelt over Amsterdamse mondkapjesplicht

De rechter in Amsterdam doet woensdagmiddag uitspraak in een kort geding over de mondkapjesplicht in de hoofdstad. Tijdens de zitting eisten onder meer protestgroep Viruswaarheid en de Amsterdamse cultureel ondernemer Ab Gietelink maandag dat de veiligheidsregio afziet van de verplichting om een mondkapje te dragen, die sinds 5 augustus geldt op vijf drukke locaties.

Ze menen dat sprake is van een onrechtmatige inperking van de grondrechten en het dragen van een mondkapje „ontbeert elke noodzaak en effectiviteit”, zei jurist Jeroen Pols, die sprak namens Viruswaarheid. „Indien het verzoek wordt afgewezen, loopt heel Nederland volgende week met een mondkapje.”

De veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland besloot tot de mondkapjesplicht omdat andere maatregelen om 1,5 meter afstand te houden niet voldoende bleken te zijn. Eigenlijk was er geen andere keuze, zei de advocate van de veiligheidsregio. Bovendien is de veiligheidsregio volgens haar verplicht de volksgezondheid van burgers te beschermen en te bevorderen en moet er alles aan worden gedaan om te zorgen dat het coronavirus zich niet verder verspreidt.