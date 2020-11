Rechter oordeelt over afsteekverbod vuurwerk Rotterdam

De rechter spreekt zich maandag uit over het Rotterdamse verbod op het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Een groep vuurwerkverkopers stapte naar de rechter in de Maasstad om het door de gemeente uitgevaardigde verbod van tafel te krijgen. Zij vinden een totaalverbod veel te ver gaan. Volgens de gemeente is een verbod de enige manier om de jaarwisseling rustig te laten verlopen.

De vuurwerkondernemers beklagen zich onder meer over de zakelijke gevolgen van een verbod. „Het is een duw richting faillissement”, betoogde hun advocaat tijdens het kort geding. Volgens de ondernemers is met de landelijke maatregelen, waarin veel gevaarlijk en overlastgevend vuurwerk in de ban is gedaan, het probleem grotendeels opgelost. Door te focussen op probleemgebieden in de stad en daar de excessen te bestrijden zou ook Rotterdam feestelijk het nieuwe jaar in kunnen gaan, vinden zij.

Rotterdammers zijn de onveiligheid in de stad tijdens de jaarwisseling beu, stelt de gemeente. Vuurwerk speelt daarin een centrale rol. Een ruime meerderheid van Rotterdammers is volgens de gemeente voor een afsteekverbod.

Inmiddels hebben de 25 burgemeesters in het Veiligheidsberaad gepleit voor een tijdelijk vuurwerkverbod voor de komende jaarwisseling. Het verbod moet de zorg en de hulpdiensten dit jaar ontlasten die vanwege de coronacrisis al onder zware druk staan. Het kabinet komt later deze maand met meer duidelijkheid hierover.