Rechter oordeelt over afschieten herten

De bestuursrechter in Lelystad beslist nog dinsdagmiddag of het noodzakelijk is voor het beheer in de Oostvaardersplassen om honderden edelherten af te schieten. Stichting De Faunabescherming, stichting Dierbaar Flevoland en stichting Fauna4Life hebben daar bezwaar tegen gemaakt.

De provincie Flevoland is bezig het gebied opnieuw in te richten en wil dat er maximaal 490 herten overblijven. De kleinere populatie moet grote sterfte zoals in de winter van 2017/ 2018 voorkomen. Tegen de leefomstandigheden destijds is massaal en langdurig geprotesteerd.

Volgens de natuurorganisaties grijpt de provincie nu echter naar ongeoorloofde middelen in de politieke waan van de dag. Een provincie mag niet zonder zwaarwegende redenen ingrijpen in het beheer van een beschermd natuurgebied, stellen ze.

Gebiedsbeheerder Staatsbosbeheer kreeg begin dit jaar al toestemming om herten af te schieten en heeft ondertussen veel dieren gedood. Uit de meest recente telling is gebleken dat er op dit moment nog ruim duizend herten teveel in het gebied rondlopen.