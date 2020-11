Rechter oordeelt: ontslag ex-directeur Haga Lyceum is terecht

Het ontslag van de directeur van het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum is terecht. Dat oordeelt de kantonrechter in een bodemprocedure die de voormalige directeur-bestuurder Soner Atasoy had aangespannen tegen onderwijskoepel Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO), waar de islamitische middelbare school onder valt.

Zijn weigering om na zijn schorsing onder andere de toegang tot de bankrekeningen van de school over te dragen, was een gegronde reden om hem op staande voet te ontslaan, meent de rechter.

Atasoy werd begin juni op staande voet ontslagen door de voorzitter van het bestuur. Hij legde zich hier niet bij neer en stapte naar de rechter. In een kort geding dat hij aanspande, oordeelde de rechter dat zijn ontslag als directeur weliswaar onterecht was maar dat de school niet verplicht was hem weer aan het werk te laten gaan. Wel moest de stichting zijn salaris doorbetalen tot de uitspraak in de bodemprocedure.

Wat voorafging aan het ontslag, was een schorsing van de directeur op 25 mei na een klacht van een docent. Atasoy was het hier niet mee eens en weigerde vervolgens zijn sleutels, bankpasjes, gebruikersnamen en wachtwoorden in te leveren. Volgens de kantonrechter had hij moeten voorzien welke moeilijkheden hij veroorzaakte door niet mee te werken.

SIO heeft veel moeite moeten doen om alsnog toegang tot de rekeningen te krijgen, oordeelt de rechter. Daardoor kregen medewerkers van de school hun salaris voor de maand juni niet op tijd en kwam de school ook met andere betalingsverplichtingen in de knel. Uiteindelijk moest het ministerie van Onderwijs te hulp schieten met een voorschot. „De directeur heeft met zijn handelen de arbeidsrechtelijke gezagsverhouding tussen hem en zijn werkgever totaal miskend”, aldus het vonnis.

Het islamitische lyceum heeft een turbulente tijd achter de rug. De onrust begon vorig jaar maart, nadat de inlichtingendienst AIVD de school ervan had beticht banden te hebben met extremistische figuren. Atasoy weigerde naar aanleiding van deze berichten op te stappen en raakte verwikkeld in (juridisch) gedoe met onderwijsminister Arie Slob, de onderwijsinspectie, medebestuursleden en het stadsbestuur. Eerder deze week maakte Slob bekend dat een hoger beroep dat nog loopt over deze kwestie wordt uitgesteld tot volgend najaar, zodat de school nu eerst kan werken aan een herstelplan.