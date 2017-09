Rechter oordeelt in geding over schone lucht

De rechter in Den Haag oordeelt donderdag of de Nederlandse staat meer moet doen tegen luchtvervuiling. Milieudefensie eiste twee weken geleden in kort geding dat de overheid snel maatregelen neemt om voor schonere, gezondere lucht te zorgen.

De milieuorganisatie vindt dat de Staat veel te weinig doet om de luchtkwaliteit te verbeteren. Voor zowel fijnstof als stikstofdioxide voldoet ons land niet overal aan Europese normen en dat kan tot vroegtijdige sterfte leiden. De schadelijke stoffen komen vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen door auto’s en bedrijven.

De overheid stelt dat de lucht in Nederland de laatste tientallen jaren is verbeterd en dat het niet haalbaar is om zomaar wegen en bedrijven te sluiten.

Milieudefensie voert ook nog een andere gerechtelijke procedure over de kwestie. Maar omdat die te lang duurt was ze naar de kortgedingrechter gestapt.