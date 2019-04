Rechter: ontheffing windmolens beter motiveren

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten moet zich opnieuw buigen over bezwaren die zijn ingediend tegen een windmolenpark bij de Gelderse plaats Netterden. Het gaat met name om bezwaren tegen een ontheffing van het verbod om vogels en vleermuizen te doden of verwonden. Dat heeft de rechter in Arnhem beslist.

Volgens de rechtbank heeft de minister onvoldoende gemotiveerd waarom de ontheffing kan worden verleend. Jaarlijks zouden tien tot twintig vleermuizen en circa tweehonderd vogels in aanvaring met de wieken van de tien turbines kunnen komen.

Tegen de ontheffing was bezwaar gemaakt door een Duitse natuurbeschermingsorganisatie en een stichting die het verbeteren en behouden van de kernen in de gemeente Oude IJsselstreek tot doel heeft. Het voortbestaan van een aantal diersoorten zou door de turbines worden bedreigd.

De organisaties willen dat de turbines worden stilgezet in periodes van intensieve vogeltrek tijdens periodes met slecht weer of tegenwind. De rechter oordeelt dat de minister beter moet onderbouwen waarom dat niet in de ontheffing is opgenomen.