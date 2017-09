Rechter moet van vlees en bloed blijven

Het oordeel van een rechter blijft noodzakelijk in onze rechtspraak. Een computer kan wel helpen door bijvoorbeeld statistische informatie te leveren, maar voorlopig blijft het vonnis van een rechter van vlees en bloed noodzakelijk. Die stelt namelijk mens en maatschappij centraal, en niet de regeltjes alleen. Dat blijkt uit een experiment van de Raad voor de Rechtspraak.

In een filmpje dat de raad maakte met een juridisch data-analysebureau neemt een rechter het in twee zaken op tegen de computer. In de ene zaak kwam de voorspelling van de computer (die talloze oude zaken bekeek) dichtbij het vonnis van de rechter. Zowel computer als rechter oordeelde dat een financieel directeur terecht was ontslagen. Maar: de ontslagvergoeding die de rechter oplegde was tien keer hoger dan die van de computer. In de andere zaak ‘vergat’ de computer dat er ergens een verkeersbord ontbrak.

Het is donderdag de Dag van de Rechtspraak. In Utrecht komen honderden rechters, politici en opinie- en beleidsmakers bij elkaar om te praten over maatschappelijke, technologische en juridische ontwikkelingen die de toekomst van de rechtsstaat bepalen.