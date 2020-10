Rechter legt opnieuw coronaboetes van 95 euro op

De rechter in Arnhem heeft boetes voor mensen die de coronaregels overtreden hebben, opnieuw verlaagd van 390 euro naar 95 euro. De officier van justitie had dat in alle zaken ook gevorderd, omdat deze verlaging is opgenomen in de nieuwe Tijdelijke wet maatregelen Covid-19. Die wet is al aangenomen door de Tweede Kamer, maar moet nog door de Eerste Kamer. Een boete van minder dan 100 euro levert geen strafblad op.

Dertien verdachten hebben een bekeuring gekregen omdat ze onvoldoende afstand hielden of deel uitmaakten van een te grote groep. De kantonrechter verwerpt in twee zaken het verweer dat inzittenden van een auto niet wisten dat ze niet met een groepje in een auto mochten zitten. „Daaraan is in de media zeer veel aandacht besteed. En op grond van ieders eigen verantwoordelijkheid mag van iedereen worden verwacht navraag te doen als iets toch nog onduidelijk is”, stelt de rechter.

Dat een agent of een boa eerst zou moeten waarschuwen voor er een bekeuring wordt uitgeschreven, is volgens de rechter ook niet nodig. „Er geldt geen waarschuwingsplicht.”

De kantonrechter heeft twee verdachten schuldig verklaard zonder ze een straf op te leggen. In die gevallen kregen anderen uit hetzelfde groepje geen bekeuring, terwijl tijdens de rechtszaak niet duidelijk is geworden of daarvoor een reden was.

Drie verdachten zijn vrijgesproken. In sommige zaken maakte het proces-verbaal niet voldoende duidelijk of de regel van 1,5 meter afstand houden was overtreden.