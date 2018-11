Rechter: landelijke sint-intocht kan doorgaan

De landelijke intocht van Sinterklaas zaterdag in Zaanstad kan volgens het huidige plan doorgaan. De rechter in Haarlem heeft dat woensdag besloten in een kort geding dat de stichting Majority Perspective had aangespannen tegen onder meer de gemeente Zaanstad en de publieke omroep NTR

De stichting eiste niet een volledig verbod van de intocht maar wel dat de in haar ogen ,,racistische stereotypering'' van Zwarte Piet er niet bij zou zijn.

De rechter in Haarlem vindt de vorderingen van de stichting niet ontvankelijk, omdat ze niet heeft voldaan aan belangrijke voorwaarden zoals overleg met de gedaagden. Hij kan daarom geen inhoudelijk oordeel vellen over de vorderingen. Maar ook als hij dat wel had gekund, had hij de vorderingen toch afgewezen, zo lichtte de rechter toe.