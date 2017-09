Rechter laat Letse doodrijder vrij

Een 26-jarige Let die op 17 september een huis in Luyksgestel binnenreed waardoor de bewoner overleed, komt vrij. De rechter in Den Bosch heeft dat woensdag bepaald. De aanklager wilde de man uit vrees voor vluchtgevaar drie maanden langer vasthouden, maar volgens de rechter zijn er geen aanwijzingen dat de man verdwijnt.

De verdachte reed onder invloed van alcohol het huis in Luyksgestel binnen. Zijn auto reed dwars door de muur waarachter de 75-jarige bewoner op de bank lag te slagen. De bestuurder werd aangehouden. Het bleek dat hij 3,5 keer te veel had gedronken. Het slachtoffer werd ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij aan zijn verwondingen overleed.

De officier van justitie beschuldigt de Let van dood door schuld.

Het ongeval zorgde voor veel beroering in het kleine Brabantse dorp. Het slachtoffer was als trouwe vrijwilliger en erelid van de lokale voetbalclub een bekend gezicht in Luyksgestel.