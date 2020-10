Rechter: kunstcollectie Rob Scholte niet onder de hamer

De kunstcollectie van kunstenaar Rob Scholte gaat volgende week niet onder de hamer. De voorzieningenrechter in Alkmaar heeft de gemeente Den Helder woensdag verboden de verzameling van circa 8000 kunststukken te laten veilen. Dat bevestigt de raadsman van Scholte, Benno Friedberg.

De partijen stonden woensdag tegenover elkaar bij de rechter, een volgend hoofdstuk in een slepend conflict tussen Scholte en de gemeente over het voormalige postkantoor in de marinestad. Daar exploiteerde de kunstenaar tot begin 2018 zijn museum en zijn atelier.

In april 2018 liet de gemeente het pand met toestemming van de rechter ontruimen en legde ze beslag op de kunstcollectie. De rekening ging naar Scholte, die niet betaalde. Door zijn stukken vanaf komende maandag onder de hamer te brengen, wilde Den Helder behalve de kosten van de ontruiming ook die van de opslag van de collectie op hem verhalen.

Volgens de raadslieden van Scholte - zelf afwezig - ging de gemeente hiermee buiten haar boekje. Het recht op executieverkoop van de collectie was volgens hen voorbehouden aan advocatenkantoor Friedberg & Mahn, dat de belangen van Scholte behartigt. De kunstenaar sloot hierover een deal, toen hij na de inbeslagname van de kunstwerken geen inkomsten meer had en geen advocaat meer kon betalen.

In de rechtszaal trokken de partijen fel van leer tegen elkaar. De raadsvrouw van de gemeente zei dat het oudste recht op executieverkoop bij de gemeente lag, verweet het kamp-Scholte de veiling alleen te willen „frustreren” en sprak van „misbruik van recht”. De raadslieden van Scholte betichtten de gemeente ervan „tot niets bereid te zijn, zelfs niet tot uitstel. Er moet en zal geveild worden.”

De rechter bepaalde dat het advocatenkantoor van Scholte het oudste recht op executieverkoop heeft. Hij voegde daaraan toe dat de kunstenaar zelf bij een verkoop moet worden betrokken. Op korte termijn wordt in overleg bepaald wat met de collectie gaat gebeuren. Vooruitlopend op de executieverkoop was die al overgebracht naar het veilinghuis.

Scholte en de gemeente zijn nog in een reeks andere procedures verwikkeld. In 2021 buigt het hof in Amsterdam zich in hoger beroep over drie eerdere uitspraken.