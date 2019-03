Rechter kritisch over onderzoek Ivana Smit

De rechtbank in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur heeft zich kritisch uitgelaten over de manier waarop het politieonderzoek naar de dood van het model Ivana Smit is uitgevoerd.

Desondanks constateerde de rechter dat de dood van Smit een ongeval was, omdat ze niet meer exact kan vaststellen wat er in de fatale nacht is gebeurd. De nabestaanden gaan tegen het vonnis in beroep.

Volgens rechter Mahyon Talib is de politie te snel uitgegaan van een natuurlijke doodsoorzaak toen de 18-jarige Nederlandse in december 2017 naakt werd gevonden na een val van de twintigste verdieping van een flatgebouw. Er had een onderzoek moeten worden geopend naar andere doodsoorzaken, zoals moord, stelt ze in het vonnis dat vrijdag is gepubliceerd.

Talib uitte ook kritiek op de manier waarop is omgegaan met het Amerikaanse echtpaar met wie Smit haar laatste uren doorbracht. Zij hadden verder moeten worden ondervraagd. „Het is een mysterie en een tragedie dat de politie dit niet deed.” De politie constateerde kort na de vondst van het levenloze lichaam van Smit dat de Amerikanen niets met haar dood te maken hadden. Die vertrokken daarop uit Maleisië en keerden niet terug om te getuigen.

„De rechter heeft overwogen dat er gelet op een aantal aanwijzingen wel sprake zou kunnen zijn van een misdrijf, maar dat zij niet meer exact kan vaststellen wat er is gebeurd tussen Ivana en het echtpaar. Het lijkt er echter op dat de rechter heeft overwogen dat Ivana al in het appartement is overleden,” zegt advocaat Sébas Diekstra, die de familie vertegenwoordigt.

Ook het onderzoek van de patholoog kreeg een kritische kanttekening, omdat die aannames had gedaan op basis van foto’s, in plaats van het lichaam ter plekke te onderzoeken.

„Het uitermate slechte onderzoek van de Maleisische politie blijkt zich nu te wreken. Dat is een intens trieste constatering, met name voor de nabestaanden”, zegt Diekstra.