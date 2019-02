Rechter: krakers moeten weg uit Fort Velsen

Het in januari gekraakte Fort Velsen mag worden ontruimd. De voorzieningenrechter in Haarlem heeft een vordering van de krakers afgewezen voor een verbod op de aangekondigde ontruiming. Volgens de rechter gebruiken de eigenaren het terrein van het monumentale fort nog, waardoor van leegstand geen sprake is.

Bovendien is door de kraak de verzekering weggevallen en maakt de groep gebruik van elektriciteit, wat financiële gevolgen heeft voor de eigenaren. Daarnaast heeft de rechter ook meegewogen dat het terrein wordt verkocht. De aanwezigheid van krakers kan daarbij afschrikken, luidt het vonnis.

Fort Velsen maakt deel uit van de Stelling van Amsterdam, een Rijksmonument en UNESCO Werelderfgoed.