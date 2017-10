Rechter kraakt selectieprocedure UvA

De regels op basis waarvan de Universiteit van Amsterdam voor de bacheloropleiding geneeskunde studenten toelaat of afwijst, zijn door de verkeerde persoon vastgesteld. Daarom moet het college van bestuur van de universiteit opnieuw beslissen over de toelating van een aspirant-studente tot de selectieprocedure van de opleiding.

Dat heeft het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) bepaald. Volgens het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR) betekent de uitspraak mogelijk dat ook andere studenten die in beroep zijn gegaan tegen hun afwijzing een nieuwe kans krijgen.

De zaak was aangespannen door een aspirant-studente, die op 10 en 11 februari twee toetsen moest maken. Bij de eerste had ze 36 van de 38 vragen goed beantwoord, van de tweede dertien van de veertig. Daarmee had zij 63 procent van de punten behaald, terwijl alleen kandidaten met een score tussen de 64 en 70 procent volgens de regels in aanmerking komen voor deelname aan de tweede ronde van de selectieprocedure.

Die selectiecriteria- en procedure waren echter vastgesteld door de decaan, terwijl volgens het CBHO het college van bestuur van de universiteit dat had moeten doen.

Het LSR vindt het ongelooflijk dat de Universiteit van Amsterdam zo onzorgvuldig met de selectie omgaat. Volgens het bureau heeft de UvA dit jaar 517 studenten afgewezen. „Nu blijkt dus dat honderden studenten zijn afgewezen op basis van een onbevoegd vastgesteld reglement. Dit is vooral zuur omdat studenten inmiddels niet meer in beroep kunnen gaan tegen het besluit van de UvA om hen af te wijzen”, aldus LSR-voorzitter Lars Klappe.

Het bureau roept de universiteit op gedupeerde studenten op een gepaste manier tegemoet te komen. „Excuses zijn hier in ieder geval op zijn plaats.”