Rechter: Kinderen van IS-vrouwen terughalen

De Staat moet er alles aan doen om de kinderen van IS-vrouwen uit kampen in Noord-Syrië terug te halen naar Nederland. Voor de IS-vrouwen zelf geldt daartoe geen verplichting.

De voorzieningenrechter in Den Haag heeft dat maandag bepaald in een kort geding dat advocaten namens 23 vrouwen en hun 56 kinderen hebben aangespannen tegen de Staat.

Als de Koerden de kinderen niet laten vertrekken zonder hun moeders dan ontstaat er een nieuwe situatie, aldus het vonnis. Dan moeten de overheid kijken of het mogelijk is om beide groepen terug te halen. De overheid moet wel de ruimte krijgen hoe ze die terugkeer gaan aanpakken.

Maar het beleid tot nu toe van het kabinet om betrokkenen niet-actief terug te halen, moet –althans bij de kinderen– ten einde komen, aldus de rechter. De overheid dient zich het schrijnende lot van de kinderen aan te trekken. Zij zijn het slachtoffer van het handelen van hun moeder of ouders. De kinderen hebben allen de Nederlandse nationaliteit en zijn onder de twaalf jaar. De meesten zijn onder de zes jaar.

De vrouwen hebben er de afgelopen jaren volgens de rechter bewust voor gekozen om uit te reizen naar het strijdgebied in Syrië of Irak en zich daar aan te sluiten bij Islamitische Staat. Ze zitten nu vast in kampen die door de Koerden worden beheerd. Ze willen terug naar Nederland, maar het kabinet weigerde ze tot nu toe actief terug te halen.