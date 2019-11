Rechter hoort getuigen in zaak-Poch

In de zaak-Julio Poch hoort de rechter-commissaris in Rotterdam maandag en dinsdag onder anderen oud-Justitieminister Ernst Hirsch Ballin en oud-directeur Michiel Meijer van Transavia als getuige. De oud-Transaviapiloot bereidt aan de hand van die verhoren een schadeclaim tegen de Staat voor van circa 5 miljoen euro. De getuigenverhoren zijn openbaar.

De rechter begint maandag met Meijer. ’s Middags volgt het verhoor van de oud-president van de Argentijnse Rekenkamer Leonardo Despouy, via een videoverbinding met Argentinië. Dinsdag staan de verhoren van hoofdofficier van justitie Guus Schram en Hirsch Ballin op het programma.

Poch (67) werd in 2009 door Spanje uitgeleverd aan Argentinië, nadat hij daar was aangehouden. Hij denkt onder meer dat Nederland onzuivere politieke motieven heeft gehad om hem in handen van de Argentijnse justitie te spelen. Poch heeft in Argentinië terechtgestaan voor zijn betrokkenheid bij zogeheten dodenvluchten ten tijde van het regime van dictator Jorge Videla, eind jaren tachtig. Tegenstanders van het regime werden daarbij levend uit vliegtuigen gegooid. Poch werd na acht jaar voorarrest vrijgesproken. Er loopt nog een hoger beroep.